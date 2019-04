Un incendie s'est déclaré mercredi matin dans la ferme St-Achaire à Mouscron. Seule une grange a été détruite par les flammes. Le corps de logis, qui abrite des personnes fragilisées, a été préservé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 02h50 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans la ferme St-Achaire, implantée au n°162 de la rue de Rolleghem à Mouscron. Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, deux autopompes, un camion-échelle et deux camions-citernes ont été dépêchés sur les lieux.

"Une grange était en feu à notre arrivée. Ce bâtiment, qui a été entièrement détruit, contenait un stock de bois. Le corps de logis de la ferme a pu être préservé. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. La police et un expert descendront probablement sur les lieux en cours de journée, afin de tenter de déterminer les causes de cet incendie", expliquait à 06h30 le capitaine Mathieu Delneste qui a dirigé l'intervention. L'ASBL la "Ferme St-Achaire" abrite une quinzaine de pensionnaires, des personnes fragilisées ou exclues de la société.