Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 16h30, qu’un grave accident de la circulation s’était produit le long de la chaussée de Renaix à Anseroeul, dans l’entité d’Amougies. L’accident s’est déroulé au-dessus du lieu dit "La Blanche", au carrefour de la chaussée de Renaix (RN48) et du domaine "Le Jaurieu".

Venant de Flandre et de Tournai, plusieurs véhicules d’intervention ont été dépêchés sur place. Un SMUR ainsi qu’une ambulance ont été envoyés sur les lieux. Pour une raison que l’enquête devra tenter de déterminer, une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture.

Après avoir effectué une embardée, le véhicule a percuté un arbre, puis a terminé sa course sur le flanc. À l’arrivée des urgentistes, la conductrice était déjà décédée. Il s’agit d’une habitante de l’entité âgée de 34 ans. Son enfant, âgé de 5 ans, a été blessé et admis au service des urgences Union du centre hospitalier de Tournai. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime serait seule en cause.