Afin de faciliter la démarche des citoyens et d'accélérer autant que possible la vaccination de la population, le centre de vaccination de Mouscron s'organisera, ce vendredi 25 juin, en mode portes ouvertes.



Cela signifie que tout citoyen de plus de 16 ans souhaitant se faire vacciner pourra se rendre ce vendredi au centre de vaccination pour recevoir une dose de vaccin, sans prise de rendez-vous préalable.





Par la même occasion, la bourgmestre Brigitte Aubert a annoncé qu'à partir du 1er juillet, le port du masque ne sera plus obligatoire en centre-ville. Il va de soi qu'il est fait appel au bon sens de chacun et à la responsabilisation individuelle et collective. Le respect des gestes barrières reste donc essentiel. Les citoyens veilleront à porter le masque lorsqu'ils se situent dans des endroits fortement fréquentés.