Une nouvelle vie pour le jardin des plantes de la Maison de Léaucourt ! Mouscron - Comines M. Del. © DELFOSSE

Sous l'impulsion du jeune Émile Delecluse, de gros travaux de rafraîchissement sont menés sur le site depuis le mois de septembre dernier.



Créé en 2001, le jardin des plantes de la Maison de Léaucourt est un espace qui, aujourd'hui, par manque d'entretien est malheureusement tombé en friche. Une situation qui appartiendra bientôt au passé grâce à l'impulsion et au travail d'Émile Delecluse, 19 ans.



C'est en effet le jeune élève en 6e environnement du centre éducatif Saint-Pierre de Leuze-en-Hainaut qui est à l'origine d'un bien beau projet. "La remise en état du jardin des plantes a démarré en septembre dernier, détaille Aurélien Pierre, président de la Maison de Léaucourt. Nous avions alors été contactés par Émile qui souhaitait réaliser son travail de fin d'études chez nous. Nous avons directement accepté car, personnellement, je suis friand de ce type de collaborations. De plus, c'est quelque chose d'unique que de pouvoir donner l'occasion à quelqu'un de mettre le pied à l'étrier."



Un vrai travail d'équipe s'est alors mis en place chaque mercredi depuis plusieurs mois entre Émile, Séraphin, ouvrier au sein de la commune de Pecq, et Olivier Valemberg de la Maison de Léaucourt. Il faut dire que l'ampleur du chantier était conséquente ! "Quand nous avons commencé, nous avons retrouvé sur le site un chalet dont on se demande encore comment il tenait debout et des bacs avec différents plants où la végétation avait pris le dessus. Nous avons enlevé le chalet avant de tout débroussailler le site pour partir de zéro", rappelle le jeune Émile.