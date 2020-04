Une ouverture bien cadrée pour Famiflora dès ce samedi © FACEBOOK Mouscron - Comines M. Del.

Les différentes conditions ont été prises par les bourgmestres de Mouscron et Estaimpuis et leur zone de police respective. Comme l'a annoncé Daniel Senesael, bourgmestre d'Estaimpuis, Famiflora pourra légalement ouvrir ses portes à partir de ce samedi, comme prévu par le Conseil national de sécurité. Cependant, en concertation avec son homologue mouscronnoise Brigitte Aubert, et les zones de police du Val de l'Escaut et de Mouscron, il a arrêté plusieurs mesures cadrant cette réouverture.



Ainsi, la direction limitera l'accès à 500 personnes en même temps, respectant ainsi la norme légale. Seul 500 caddies seront disponibles, chacun d'entre eux sera désinfecté avant utilisation.



L'accès au parking pourra être fermé en cas d'un trop grand afflux de clients. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée du magasin pour les clients.



Les clients entrants ne croiseront pas les clients sortant, une séparation physique sera placée dans le hall. L'accès aux sanitaires sera d'ailleurs fermé, tout comme la friterie extérieure et le magasin Real Tabac&Co et Léonidas.



L'endroit étant trop exigu, l'accès à la zone de composition de fleurs située peu avant les caisses restera fermé.



Les îlots centraux de produits en promotion seront retirés de façon à garder un couloir de passage le plus large possible. Les produits d'appels seront placés en tête de gondole afin d'éviter que les clients se baladent dans tous les rayons.



Une caisse sur deux sera ouverte afin de garder la distanciation latéralement. Le marquage au sol sera effectué au niveau des caisses dont une seule permettra le paiement en argent liquide, les autres ne fonctionneront que par carte bancaire. Les caissiers désinfecteront le terminal après chaque paiement.



Ils seront quant à eux séparés des clients grâce à la mise en place de plexiglass. L'ensemble des collaborateurs aura à disposition du gel, des gants et des masques. Le réfectoire du personnel sera aménagé pour permettre les règles de distanciation.



"Tout sera mis en œuvre pour que les risques de propagation soient aussi limités que possible", a souligné le bourgmestre Daniel Senesael.