Les Communaux décortiquent les statistiques policières sur le territoire couvert par la police Sylle et Dendre.

Les mandataires de l’ex-cité sucrière viennent de prendre connaissance des dernières statistiques de la criminalité enregistrées au sein de la zone de police Sylle et Dendre, dont fait partie la commune de Brugelette.

En matière de délinquance, les chiffres montrent que le territoire concerné est très calme comparé à d’autres zones de l’arrondissement. De quoi réjouir les Communaux, qui constatent cependant une fréquence non négligeable des vols dans les habitations (318 en 2018).

Et le chef de file des Communaux siégeant sur les bancs de l’opposition de rappeler que la buvette du club de football JSC Brugelette a régulièrement subi des vols.

" Depuis que le club a installé une centrale d’alarme avec caméra, les effractions ont néanmoins fortement diminué. "

Même si la toxicomanie demeure un phénomène marginal au sein de la zone, les Communaux suggèrent d’impliquer les associations dans le cadre de la lutte préventive contre la consommation de drogue.

Comme Mons

Au niveau des violences physiques englobant les coups et blessures, les menaces, le harcèlement moral ou encore les viols et attentats à la pudeur, l’importance du nombre de faits recensés dans la zone voisine des Hauts-Pays (233 contre 138 au sein de la zone SED) inquiète les Communaux.

" Alors que cette entité est tout aussi rurale que la nôtre, son niveau de violence est aussi élevé que celui de la ville de Mons (237). Enrayer ce phénomène dangereux susceptible de se propager aux zones voisines nous semble plus important que de rédiger des P.-V. de roulage ", estime Michel Niezen.

En comparant les chiffres de 2016 avec ceux de 2018, les Communaux constatent avec satisfaction une baisse globale du nombre de faits répréhensibles à Brugelette. On passe de 116 à 100 plaintes pour vol, extorsion et cambriolage, de 17 à 11 dépositions pour les véhicules dégradés, tandis qu’en matière de stups 7 dossiers ont été traités contre 18 deux ans plus tôt. Et, concernant la sécurité routière, les accidents sont là aussi à la baisse : 40 en 2018 contre 50 en 2016.