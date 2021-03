Comme nous vous l'annoncions vendredi dernier, l'Agence Locale pour l'Emploi de Tournai a pris la décision de mettre le Taxi Soci'ALE gratuitement à disposition des personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite qui souhaitent se rendre au centre majeur de vaccination de la cité des Cinq Clochers. Dorothée De Rodder, présidente de l'ALE de Tournai, expliquait alors espérer voir d'autres services possédant un taxi social en faire de même.Son souhait aura été entendu ! En effet, le Centre Public d'Action Sociale et l'Agence pour l'Emploi de Comines-Warneton ont dernièrement annoncé l'opération Direction Vaccination.Ainsi, les habitants de Comines-Warneton qui rencontreraient d'éventuels problèmes de mobilité pourront compter sur le Taxi Social, dans la limitE de capacité des véhicules, pour se rendre au centre de vaccination du Bizet. Le coût du trajet s'élève ainsi à 1€ pour le trajet aller-retour, soit du domicile au centre de vaccination et du centre de vaccination au domicile. Pour rappel, le Taxi Social est adapté pour les personnes à mobilité réduite et qui se retrouveraient en chaise roulante.Pour réserver son trajet, il suffit de contacter le 056.39.39.39 durant les heures d'ouverture du CPAS une fois sa convocation reçue.