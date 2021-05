Le 23 avril, les services de la zone de police du Val de l'Escaut ont organisé deux dispositifs de contrôle sur les axes de circulation transfrontaliers : à Néchin et à Leers-Nord.

A Leers-Nord en après-midi, à Néchin en soirée, une dizaine de policiers étaient mobilisés pour cette opération. Ils étaient appuyés par la brigade des taxes de Saint-Ghislain. Plus de 60 véhicules et leurs occupants ont été ainsi contrôlés. L'objectif était double : sécuriser le territoire de la zone de police et lutter contre l'insécurité routière. C'est d'ailleurs dans ce dernier domaine que les résultats ont malheureusement été positifs : 4 retraits immédiats du permis de conduire pour 15 jours, 7 perceptions immédiates, 1 véhicule saisi, 5 PV d'avertissement et 1 défaut de contrôle technique.

En matière de taxes, 17 PV ont été rédigés à charge de résidents belges circulant avec une immatriculation étrangère. Le montant des amendes s'élève à 14000 euros.

En collaboration avec la brigade des taxes de Saint-Ghislain, la zone de police du Val de l'Escaut a mené le 29 avril des contrôles sur la chaussée d'Audenarde et la chaussée de Renaix. Au total, environ 130 véhicules ont été contrôlés. Les résultats prouvent une nouvelle fois que la lutte contre l'insécurité routière nécessite une attention continue.

Bilan : 7 procès-verbaux d'avertissement pour des infractions mineures, 9 constats de défauts de contrôle technique, 4 perceptions immédiates pour des pneus lisses, 2 perceptions immédiates pour non-port de la ceinture de sécurité, 1 défaut d'immatriculation, 1 défaut d'assurance (avec enlèvement du véhicule), 3 procès-verbaux pour conduite sous influence de produits stupéfiants, 1 procès-verbal pour non-respect des conditions de conduite sous apprentissage (avec enlèvement du véhicule), 1 personne signalée à rechercher et 1 procès-verbal pour détention de produits stupéfiants.

La brigade des taxes a constaté 16 infractions pour un montant global de 12.500 euros.

Des contrôles similaires sont d'ores et déjà programmés.