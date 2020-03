Mouscron-Estaimpuis: votre médecin traitant joignable également le week-end durant la crise © REPORTERS Mouscron - Comines M. Del.

Une mesure a été prise afin d'alléger la tâche des services d'urgence et du 1733. Vu la situation exceptionnelle de pandémie de Coronavirus, les médecins généralistes des entités de Mouscron, Herseaux, Estaimpuis ont été invités par leur cercle à ne pas mettre leur répondeur téléphonique en service durant les prochains week-ends. Une mesure prise afin d'alléger la tâche des services d'urgence et du 1733.



"La population est donc invité à contacter prioritairement son médecin traitant qui sera le plus à même de gérer rapidement la situation", souligne le Dr Alain Leroy, président de l'Association des Généralistes de Mouscron et Estaimpuis.