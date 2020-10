L'intercommunale Ipalle invite les citoyens à penser à se procurer une carte d'accès pour utiliser les points d’apport volontaire.

"Depuis le mois de juin dernier, 18 sites de points d’apport volontaire, les PAV, sont accessibles dans l’entité de Mouscron pour le dépôt des déchets organiques de cuisine (restes de repas, denrées alimentaires avariées, marc de café, épluchures de fruits et légumes…). L’ouverture des tiroirs de ces conteneurs enterrés est gratuite et on peut y accéder avec la même carte que celle du recyparc, signale Ipalle. Attention cependant, si vous ne l’avez pas encore fait, il est nécessaire d’échanger votre ancienne carte d’accès contre une nouvelle. L’échange peut se faire gratuitement au recyparc. N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité. "

Les recyparcs sont ouverts le lundi de 12h30 à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30 (du lundi au samedi, fermeture à 18h de novembre à février). "Au-delà du défi logistique représenté par le développement du réseau de points d’apport volontaire se trouve en effet le renouvellement de la carte par les citoyens, poursuit Ipalle. A Mouscron, 15 % des ménages disposaient du fameux sésame lors de l’installation des PAV. Cet été, des hôtesses étaient présentes dans les trois recyparcs de la cité des Hurlus pour les accompagner dans cette démarche et ils sont aujourd’hui 50 % à l’avoir réalisée. Une formalité d’autant plus utile que la carte sera également indispensable pour pouvoir utiliser les points d’apport volontaire dévolus aux déchets ménagers résiduels, non compostables et non recyclables, qui seront mis en place dans la commune en 2021. Pensez-y."