Maxime Vercaemst et sa compagne Lindsay D’hondt se réjouissent encore aujourd’hui de la chance qu’ils ont eue de mettre leur jeune bébé sous le feu des projecteurs et des caméras de cinéma. En effet, les parents accueillaient leur enfant, Owen, le 13 mars dernier. Et dix-huit jours plus tard, le nouveau-né jouait déjà son premier film, aux côtés de deux acteurs de renom : Émilia Clarke (actrice de "Game of Thrones") et Chiwedel Ejiofor (" American Gangster", "Twelve years a slave", "Serenity", "Doctor Strange", etc.) !