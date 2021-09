C'était donc mercredi soir que Dehlia avait annoncé la malheureuse nouvelle. Sylvester, un cheval demeurant au refuge Silence Animal avait été volé dans sa prairie à Hérinnes par deux bénévoles. Ces dernières avaient eu accès à ses papiers et l'ont mis illégalement à leurs noms.

"Sylvester était dans sa prairie située à Hérinnes et a été enlevé par deux bénévoles du refuge. L'une d'entre elles est connue pour le business de chevaux. Cette dernière avait également été virée de l'association pour trafic et pour avoir volé à trois reprises des chevaux. L'autre personne était la marraine de Sylvester. Ce qui signifie qu'elle participait financièrement afin de venir en aide durablement à ce cheval âgé de 11 ans. Les membres de l'association et moi-même savons pertinemment que ce sont bien les deux bénévoles, responsables de ce vol. Nous avons reçu un message de leur part en nous disant clairement qu'elles s'emparaient du cheval et que l'une d'elles quittait par la même occasion, l'association Silence Animal. Devant la police, elles disent que Sylvester est leur cheval et qu'il a quitté l'association car il était maltraité. Nous avons toutefois toutes les preuves entre nos mains. Dont notamment les frais vétérinaires, qui prouvent que ce pauvre cheval nous appartient", avait précisé Dehlia nos précédentes éditions.

Amoureuse des animaux, la responsable de l'association Silence Animal a donc fait tout son possible afin de retrouver le pauvre cheval et ne compte pas abandonner de sitôt.