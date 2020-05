Mouscron: la distribution des masques a débuté © REPORTERS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La distribution s'étalera sur plusieurs jours jusqu'au 20 mai.

Suite à la réception des masques commandés via la Zone de Secours de Wallonie picarde, les services communaux, coordonnés par la bourgmestre Brigitte Aubert, mettent tout en œuvre pour assurer une distribution rapide aux mouscronnois.



Dès ce jeudi 14 mai en matinée, les premiers colis ont été distribués.



"Un total de 25 050 ménages doit être approvisionné, ce qui représente 57 470 masques à fournir dans près de 700 rues aux quatre coins de l'entité. Ce à quoi s'ajoute également une vingtaine de structures collectives", détaille-t-on du côté de la cité des Hurlus.



Les citoyens devront s'armer de patience. En effet, cette distribution, qui se prépare minutieusement depuis plus de deux semaines, s'étalera sur plusieurs jours jusqu'au 20 mai. Cette livraison est assurée, sur le terrain, grâce à près de 130 personnes, bénévoles ou membres du personnel communal.



"Dans son enveloppe, chaque ménage trouvera un masque par personne domiciliée à l’adresse. Ce masque ne nécessite pas l’utilisation supplémentaire d’un filtre puisqu’il est déjà composé de 3 épaisseurs. L’enveloppe contient également deux filtres qui peuvent être utilisés lors de la confection de masques faits maison." Les citoyens qui désirent obtenir des filtres supplémentaires ou poser une question au sujet des masques peuvent prendre contact au 056.860.323.



Pour rappel, l'utilisation d'un masque est fortement recommandée dans les espaces publics ou lorsque les distances physiques ne peuvent pas être respectées, tandis qu'elle est obligatoire dans les transports en commun. "Au Centre Administratif, la Ville de Mouscron a également décidé d’obliger le port du masque et l’usage de gel hydroalcoolique à disposition à l’accueil pour tout visiteur."