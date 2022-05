Lessines en 2004, Tournai en 2006, Ath en 2009 et Mouscron en juin 2012. La Ressourcerie fête ses dix ans sur le territoire hurlu. Installée dans les anciens bâtiments de La Redoute "qui convenaient parfaitement au projet", se souvient Christophe Denève, elle a remplacé la traditionnelle collecte des encombrants. "La périodicité du ramassage diminuait, mais les dérives étaient de plus en plus nombreuses. Les ferrailleurs se battaient et fouillaient dans les tas que les gens déposaient devant chez eux. La collecte des encombrants, c’était devenu du grand n’importe quoi."

C’est dans ce contexte que naît la Ressourcerie mouscronnoise. Collecter, trier, recycler, valoriser, offrir une nouvelle vie, c’est la philosophie de l’ASBL Le Carré depuis 18 ans. "Les sceptiques n’y croyaient pas beaucoup. Mais dès le début, elle a très bien fonctionné. Au point de provoquer rapidement la suppression des encombrants."