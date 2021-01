Mouscron: les bibliothèques de nouveau accessibles Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Quelques restrictions sont mises en place. © PEXELS

Depuis ce lundi 18 janvier, les espaces des bibliothèques de la cité des Hurlus sont de nouveau accessibles mais de manière partielle.



En effet, si le public peut de nouveau accéder aux différents rayons afin de choisir des documents, des jeux, des romans, des bandes dessinées et bien d'autres dans les bibliothèques de Mouscron, Dottignies, Herseaux et du Tuquet, quelques restrictions sont appliquées.



"Les ordinateurs seront accessibles à raison d'un poste sur deux, les places assises seront indisponibles dans les étages et il ne sera pas possible de s'installer pour jouer, lire et étudier sur place", précise Perrine Coutigny, gestionnaire communication du réseau des bibliothèques de Mouscron.



Pour les personnes qui ne souhaitent pas encore se rendre dans les rayons des bibliothèques, le service take-away est toujours possible en réservant sur le site de la bibliothèque ou par téléphone. Il suffit ensuite de venir retirer la commande à la bibliothèque.



La bibliothèque de Luingne reste pour l'instant fermée.