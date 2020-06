Ce jeudi, le quartier de la Gare, au niveau du bas de la rue de la Station et de la rue du Gaz, a été évacué sur ordre des forces de l’ordre et de Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron.

Un habitant , un septuagénaire, s’est en effet retranché chez lui et menace de mettre le feu à son immeuble. Un périmètre de sécurité a été mis en place. L’appui des forces spéciales a été demandé dans le cadre de ce fort chabrol actuellement en cours. Et dans le cadre de l’incident en cours à la rue de la Station, les riverains habitant dans cette rue, entre les carrefours de la Place de la Gare et de la rue de la Passerelle, ne peuvent plus accéder à leur habitation. Mme Aubert, bourgmestre, les forces de police sous les ordres du Chef de zone M. Jean-Michel Joseph et les pompiers de la Zone de Secours sont actuellement toujours sur place et suivent les opérations.

Un centre d’accueil pour les riverains évacués a été ouvert au sein de l’Eglise des Pères située à proximité. Un point précis de la situation sera effectué au fur et à mesure de l’évolution des événements.