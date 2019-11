Aux alentours de 6h, une dame âgée de 59 ans et sa fille trentenaire ont été renversées par un véhicule circulant à la rue Aloïs Den Reep vers la place de la Justice. Le véhicule n’a pas pris la peine de s’arrêter et a continué sa folle course. Il a été interpellé par les forces de l’ordre au niveau de la Martinoire. Ivre, il comptait mettre le feu à son véhicule.

L'individu, un Français âgé de 34 ans, a été interpellé. Il devrait passer devant un juge d'instruction dans le courant de l'après-midi.



Les victimes ont quant à elles été emmenées à l’hôpital. Une d’entre elles est dans un état critique. Il faut dire que la mère a été traînée sur plusieurs centaines de mètres.