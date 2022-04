Ulysse est scolarisé à Courtrai, Noam à Mouscron, au Sacré-Cœur. Les deux adolescents hurlus sont en deuxième secondaire. Vingt kilomètres à peine séparent leurs établissements. Mais à partir de la fin du mois d’août, ils ne partageront plus le même calendrier scolaire. "Les enfants sont dégoûtés", confirme Nathalie Stevens. "Ils vivent sous le même toit mais l’un sera en congé quand l’autre aura encore cours et inversement. C’est totalement absurde. Si le Nord et le Sud du pays ne sont même pas capables de s’entendre sur un thème fondamental comme l’enseignement, on va droit dans le mur."