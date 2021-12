Détenu après avoir été condamné à une peine de 37 mois de prison, le jeune Salvatore devait s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de coups et blessures avec préméditation. Le 8 août 2019, juste après avoir commis un vol avec violence dans un magasin de Mouscron, le prévenu ainsi qu'un autre acolyte ont assené de coups le jeune Benjamin. "J'ai réagi de cette façon car la victime a agressé à plusieurs reprises ma mère. Durant ma détention, il se permettait également de voler au sein de mon habitation et de dégrader les lieux", a précisé Salvatore à la juge. Cette dernière l'a, par la même occasion, interrogé sur le rôle de son camarade lors des faits. "C'est simplement mon ami, il faisait que me suivre. Mes problèmes sont ses problèmes et vice-versa".

"Je voulais réellement le frapper"

Le jour des faits, Salvatore se baladait alors en voiture lorsqu'il a aperçu son ennemi juré en pleine rue. Après avoir rué la victime de coups, le camarade de Salvatore a sorti un couteau afin de le blesser violemment. Pour le prévenu, des explications étaient impossibles. "Cela fait des années que nous nous entendons très mal. Je n'avais pas l'intention de discuter avec lui pour régler mes comptes, je voulais réellement le frapper. Il a récolté ce qu'il a semé".

Pour le représentant du ministère public, Salvatore était convaincu de s'en prendre à la victime dès la première occasion. Pour ces faits de violence, un an de prison a été requis si le tribunal affirme la préméditation des faits et six mois dans le cas contraire. Se défendant seul devant le tribunal, Salvatore a sollicité une peine de travail. Le jugement sera prononcé le 18 janvier prochain.