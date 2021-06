Mouscron : une réunion citoyenne en prévision des futurs travaux sur la ligne ferroviaire Mouscron-Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Organisée de manière digitale, cette réunion d'information se déroulera ce mardi 8 juin dès 19h. © FLEMAL JEAN-LUC

D'ici quelques semaines, des travaux de rénovation de l'infrastructure ferroviaire seront menés sur les lignes 75A, Froyennes-Mouscron, et 94, Tournai-Blandain. Ces travaux, qui devraient s'achever début décembre, vont bien évidemment perturber le quotidien de nombreux navetteurs de la région.



Dans ce cadre, une réunion d'information citoyenne est programmée ce mardi 8 juin à partir de 19h. Afin de se conformer aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19, cette séance d'information sera diffusée en live stream via la page Facebook de la Ville de Mouscron et le site internet de la commune, www.mouscron.be.



Des représentants d'Infrabel, de la SNCB et des pouvoirs locaux seront présents pour présenter le chantier et son impact ainsi que pour pouvoir répondre à toutes les questions que pourraient se poser les citoyens. Ces questions devront être adressées par mail via infrabel@mouscron.be ou via le call center mis en place à cette occasion au 0800.11.755. Ces canaux de communication ne seront donc accessibles que pendant la durée de la séance.