Les syndicats policiers mènent depuis lundi des actions quotidiennes ponctuelles. Elles dureront jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit notamment de protester contre la révision de l’organisation des fins de carrière et contre le blocage des négociations sur une revalorisation salariale.

Ce jeudi matin, plusieurs dizaines de policiers de la zone du Tournaisis (Tournai, Antoing, Brunehaut et Rumes) étaient rassemblés face au commissariat de la rue du Becquerelle pour accueillir les membres du collège de police avant leur réunion. Ils voulaient en particulier interpeller le président, Paul-Olivier Delannois, en sa qualité de vice-président de l’Union des Villes et communes, pour lui demander de faire remonter le message.

La police coûte cher aux communes mais le financement fédéral ne progresse pas, déplorent les syndicats. "Or, les communes sont les plus gros employeurs de policiers avec quelque 35 000 policiers dans l’ensemble des zones. On peut entendre que les communes n’ont pas les moyens d’augmenter leurs dotations à leurs zones de police, mais on ne peut pas l’admettre", explique Philippe Bailly, permanent syndical du SLFP. "Parce que le financement des zones de police prévu au moment de la réforme était une décision politique prise par tous les partis démocratiques représentés au fédéral. C’est à ce moment qu’il fallait prévoir un financement correct. Maintenant, c’est un peu trop facile pour la ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden, de dire que le blocage vient de l’Union des villes et communes".

Les syndicats réclament la revalorisation des salaires et un âge de pension décent. "Le métier est de plus en plus dangereux. Quand il y a plus de policiers âgés, ça a une répercussion sur le travail de terrain et donc sur la sécurité des citoyens. Tout le monde doit se rendre compte qu’il faut mettre la main au portefeuille, c’en est fini de toujours se retrancher derrière les discours selon lesquels il n’y a plus d’argent".