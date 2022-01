La maison de ventes aux enchères Millon propose à la vente depuis samedi dernier (jusqu’au dimanche 16 janvier) une série de dédicaces, des originaux ainsi que des sérigraphies d’auteurs de bande dessinée. Deux cents au total. Aucune mention du vendeur ne figure sur le site. Mais le titre d’un article (L’imprimerie Lesaffre revend ses dédicaces) paru ce week-end sur le site spécialisé "actualbd.com" a suscité une certaine émotion dans le petit monde de la bande dessinée et au sein de la société Delabie/Lesaffre totalement étrangère à la vente.

La plupart de ces œuvres, si pas toutes, ont été offertes, parfois dédicacées, par des auteurs de BD souvent renommés, à l’occasion de leur passage dans les locaux de l’imprimerie tournaisienne. C’est généralement une tradition au moment de s’assurer de la qualité du rendu et de signer les bons à tirer. En l’occurrence, ici, il s’agit de quelque deux cents témoignages de l’histoire de l’imprimerie: une trentaine d’originaux comportant des remerciements à l’égard de l’imprimerie et de son équipe, une trentaine de sérigraphies et posters, une quarantaine de dédicaces et une centaine d’originaux signés. Et quand on parle de signatures, il y a du beau monde, jugez plutôt: Derib, Boucq, De Brab, Cosey, Tardi, Jacobs, Bourgeon, Wurm, etc.