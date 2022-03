Ce lundi 7 mars, des travaux débuteront à l’entrée de Chièvres, au niveau de la Grand Rue (N525). D’une durée de six semaines environ (en théorie), le chantier prévoit la pose de conduites de gaz au niveau de l’accotement situé à droite de la voirie, entre le rond-point de l’avion et la rue d’Ath.

La Commune de Chièvres signale que la circulation sera interdite en direction de Chièvres, entre le giratoire et la rue d’Ath. Des déviations seront mises en place pour un accès au centre via la rue de la Pannerie - mise en sens unique – et la rue d’Ath. Les commerces resteront accessibles.

Si la situation risque d’être particulièrement compliquée, aux heures de pointe notamment, le chantier devrait à terme améliorer la mobilité des cyclistes puisque les travaux feront place à une piste cyclable flambant neuve.