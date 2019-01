La chambre des mises en accusation de la cour d'appel du Hainaut a rendu lundi un arrêt par lequel elle renvoie Nathan Duponcheel devant la cour d'assises du Hainaut pour y répondre de l'assassinat d'Alfred Gadenne.

Le 8 mars 2018, Nathan Duponcheel avait été libéré sous bracelet électronique, mais il l'avait brisé quelques jours plus tard.

Le 11 septembre 2017, Alfred Gadenne avait été égorgé dans le cimetière de Luingne par le jeune homme qui considérait que le premier magistrat de la Ville était responsable du suicide de son père, lequel allait perdre son emploi à la Ville. Le jeune homme avait appelé lui-même les secours et la police et les avait attendus. Il était passé tout de suite aux aveux. Inculpé d'assassinat et placé sous mandat d'arrêt, Nathan Duponcheel avait bénéficié d'un bracelet électronique en mars 2018 mais il l'avait brisé quelques jours plus tard. Considéré comme évadé, il avait été renvoyé en prison. Il est toujours détenu à la prison de Mons.