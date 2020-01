Enghien La régie commune autonome cherche un partenaire privé pour gérer ses activités Horeca.

Si le budget 2020 de la régie communale autonome en charge de la gestion du complexe Nautisport dégage un bénéfice de près de 250 000 €, ses responsables devront poursuivre leurs efforts pour résorber progressivement l’important déficit du centre sportif enghiennois.

Le redressement des finances de Nautisport implique, entre autres, le renforcement des synergies dont certaines existent déjà et commencent à porter leurs fruits. Dans les prochains mois, celles-ci vont encore s’intensifier tandis qu’un partenariat public privé sera mis en place pour gérer l’activité Horeca sur le site, là encore dans un souci d’une meilleure rentabilité.

D’où la raison pour laquelle la RCA Nautisport vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès d’investisseurs potentiels. "La partie Horeca de Nautisport sera prochainement exploitée par une société en cours de constitution (Le Coin Sportif) dont la RCA sera l’actionnaire public, du moins dans un premier temps" , indique son président Stéphane De Brabandere.

Notre interlocuteur espère qu’un ou plusieurs opérateurs économiques ne tarderont pas à se manifester dans le cadre de cette procédure n’étant pas soumise à la réglementation sur les marchés publics et les concessions.

Le partenariat prévoit que celui qui sera désigné entrera pour une durée de dix ans dans l’actionnariat de la société à concurrence de 49 %, les 51 % des parts restantes étant détenus par la RCA.

" L’investisseur choisi ne sera pas chargé d’assurer la gestion et/ou l’exploitation d’un service pour le compte de la RCA mais son rôle sera uniquement d’exploiter les zones Horeca du centre sportif" , poursuit Stéphane De Brabandere.

Pour rappel, celles-ci s’articulent autour de deux pôles distincts. D’abord la cafétéria de la piscine qui est ouverte tous les jours, y compris les jours fériés. Elle accueille la clientèle fréquentant le bassin de natation mais aussi les salles annexes. On y trouve une plaine de jeux indoor, une terrasse intérieure donnant sur l’Aquaplanet ainsi qu’une terrasse extérieure orientée plein sud.

Nautisport compte un millier d’adhérents

En cours de finition, le second pôle sera celui du nouveau club house du tennis et du hockey, lequel offrira une vue panoramique sur les terrains intérieurs tandis qu’une terrasse extérieure surplombera les courts de tennis et les aires de jeu des hockeyeurs.

En quelques chiffres, la RCA Nautisport compte un millier d’adhérents répartis au sein d’une soixantaine de clubs. En outre, 29 écoles fréquentent annuellement la piscine, soit 26 000 élèves, alors que les cours collectifs sont dispensés sur près de 40 h par semaine.

Au total, l’ensemble des infrastructures draine 300 000 personnes par an, dont les 2/3 rien que pour la piscine…

Bruno Deheneffe