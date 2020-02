enghien Le MR va saisir la tutelle après la désignation de Davy Jurca au poste de directeur intérimaire.

À peine vient-il d’être choisi comme directeur intérimaire de Nautisport que l’arrivée de Davy Jurca à ce poste fait déjà beaucoup de vagues au sein et en dehors du complexe aquatique enghiennois.

Dans un communiqué, l’opposition MR et son représentant Sébastien Russo siégeant au sein du conseil d’administration de Nautisport, estiment que cette nomination est contraire aux statuts de la RCA en charge de la gestion du centre sportif.

"Ceux-ci sont parus au Moniteur le 7 février 2019 et précisent en leur article 14 que toute personne qui est membre du personnel ne peut faire partie des organes de contrôle." Et le groupe MR de constater qu’à ce jour, Davy Jurca est administrateur/membre du bureau exécutif et membre du personnel de la RCA, ce qui n’est pas légal au regard des statuts et du code de la démocratie locale.

"Notre représentant Sébastien Russo a proposé à l’intéressé de faire un pas de côté pour éviter tout conflit d’intérêts entre ses deux fonctions mais sa proposition a été rejetée en séance du CA."

Pierre Clam était initialement pressenti pour le poste de directeur transitoire - avant d’être mis en cause dans l’attribution d’un marché pour la future piscine de Lessines. S’étonnant de cela, Sébastien Russo va saisir la tutelle quant à la solidité juridique d’une telle décision après s’y être opposé lors de la réunion du CA.

Présidant aux destinées de Nautisport, Stephan De Brabandere (Ecolo) n’a pas tardé à réagir en insistant sur le fait que le jour où Davy Jurca a signé son contrat, l’intéressé s’est engagé dans le même temps à se retirer du conseil d’administration pour des raisons évidentes de légalité et de bonne gouvernance.

"Le premier rôle du CA est d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité d’une telle entreprise. Une procédure de recrutement est en cours en vue de désigner un nouveau directeur qui aura toutes les compétences requises pour relever les nombreux défis à la tête de Nautisport. Nous avons reçu plusieurs candidatures avec des profils très intéressants et les entretiens sont sur le point de démarrer", souligne Stephan De Brabandere.

En réponse au MR, notre interlocuteur justifie encore la nature du contrat à temps partiel (13 h) que preste Davy Jurca.

"Un CDI offre beaucoup plus de flexibilité qu’un CDD car il peut être interrompu à tout moment et permettre au futur directeur de prendre ses fonctions dans les cinq jours ouvrables. À l’inverse, un CDD doit être presté jusqu’à son terme avec tous les obstacles que cela entraînerait en sachant que Nautisport est en pleine procédure d’embauche pour le même poste."

