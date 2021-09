Crée en 2018, le jardin de la Maison de l’Environnement avait quelque peu perdu, ces dernières années, de sa vie et de son air de petit coin de paradis. “Il avait vu le jour dans le cadre d’un projet du Plan Communal de Développement de la Nature", rappelle l’échevine Adeline Vandenberghe. Au départ, des personnes motivées y avaient aménagé un verger, une mare, un compost, des bacs potagers, etc. Par la suite, des Estaimpuisiens ont pu bénéficier d’une parcelle de terre pour y cultiver leurs légumes; mais ce n’était pas toujours facile d’accepter les différentes méthodes de jardinage des uns et des autres… entraînant un manque d’échanges et de convivialité.”