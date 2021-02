Une peine de neuf ans de prison a été prononcée par le tribunal du correctionnel du Hainaut à l'encontre d'un homme qui a porté deux coups de couteau à un autre lors d'une rixe qui s'est déroulée à Tournai, le 28 mai 2020. L'incident a eu lieu dans un appartement du quartier Saint-Piat, à Tournai. Un homme a porté deux coups de couteau à la victime, l'un au ventre et l'autre au niveau du thorax. Celle-ci s'en est sortie miraculeusement.



Les deux protagonistes ont présenté des versions contradictoires devant le tribunal. Le ministère public a estimé celle de la victime plus crédible. L'homme blessé aurait calmement réclamé des comptes au prévenu, qui draguait sa compagne. Ce dernier lui a alors porté deux coups de couteau.



Après les faits, l'auteur s'est rendu à la police et a jeté son arme, laquelle a finalement été retrouvée. Il est privé de liberté depuis lors.



Pour le tribunal, la tentative de meurtre est établie en raison des zones visées, vitales, et de l'arme utilisée, un couteau de cuisine muni d'une lame de quarante-cinq centimètres. Toute provocation ou légitime défense a été écartée.