Neuf projets soutenus par le Fonds Lemay pour la relance de Tournai et la Wapi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une somme de plus de 125 000 € est consacrée au soutien des différents projets. © VISITTOURNAI

À la suite d'un appel destiné à soutenir la relance de la région, le Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la Fondation Roi Baudouin, vient de sélectionner neuf initiatives qui entendent favoriser l'attrait de Tournai et de la Wallonie picarde dans un contexte post-Covid-19. Les neuf projets s'illustrent dans les secteurs de la culture, de la musique ou du patrimoine, durement éprouvés par la crise.



"Depuis sa création en 2013, le Fonds soutient des projets qui ont un impact indéniable sur le développement de la région, détaille Philippe Luyten, président du Comité de gestion du Fonds Claire et Michel Lemay. Dans le contexte de la crise de la Covid-19, nous avons voulu porter une attention particulière au secteur culturel et patrimonial, lourdement affecté et néanmoins porteur de développement considérable, tant au niveau économique que social."



Reconnu comme acteur philanthropique de taille en Wallonie picarde, le Fonds Claire et Michel Lemay apporte donc son soutien à neuf projets pour un montant total de 126 420 €.



L'asbl Tour des Sites recevra ainsi un soutien pour son projet Rêve de Cathédrale qui proposera un grand spectacle de revalorisation architecturale de la Cathédrale aux Cinq Clochers. Chaque soir, du 13 au 29 août 2021, la Cathédrale Notre-Dame constituera l'acteur principal d'un récit historique évoquant le passé de la ville et de cet édifice de prestige.



La Piste aux Espoirs, festival international de cirque, proposera quant à elle du 23 au 28 mars prochains une programmation novatrice qui fera découvrir, au cœur de Tournai, de nouvelles écritures emblématiques circaciennes, belges et étrangères.



La Fabrique d’église cathédrale Notre-Dame poursuivra quant à elle son projet de nouvel aménagement liturgique proposant une création artistique, contemporaine et originale, s’intégrant dans un environnement de haute valeur patrimoniale classé par l’Unesco en 2001.



Les ateliers philosophiques, de création musicale et artistique à destination d’élèves de 5e et 6e secondaires organisés par Les Jeunesses Musicales de Wallonie-Picarde aboutiront de leur côté à une présentation publique par les jeunes lors du festival Les Inattendues de Tournai 2021.



Organisés par l’asbl Capriccio, les Événements Contrastes 2021 organiseront de mai à décembre 2021 des concerts, activités pédagogiques (LAB, workshops) et stages autour de la musique classique à Tournai.



L’asbl Open Music Jazz Club dans le centre de Comines pourra poursuivre l’organisation de concerts de jazz, blues, musiques du monde et autres musiques actuelles, l’organisation de débats et de cafés-philo.



Organisées par Imuse, les Rencontres Musicales Internationales d’Enghien 2021 proposeront des classes de chant, piano, violon, alto, violoncelle et musique de chambre, ainsi que des concerts dans le cadre du château d’Enghien.



Le Conservatoire de la Ville de Tournai restaurera quant à elle deux contrebasses destinées à être mises à disposition de la classe de Contrebasse récemment créée à Tournai.



Enfin, l’asbl Pasquier Grenier mènera, en collaboration avec les Amis de la Cathédrale de Tournai, un projet de restauration de la croix de chanoine du chapitre de la Cathédrale de Tournai.



Depuis sa création en 2013, le Fonds Claire et Michel Lemay a déjà octroyé 1,9 million d'euros à 159 projets dans les domaines économique, social, patrimonial, culturel et artistique qui contribuent au développement socio-économique de Tournai et de la Wallonie picarde. Son action perpétue la mémoire de l'entrepreneur et mécène Michel Lemay qui était un passionné de sa région et ambitieux pour elle.