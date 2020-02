Il n’aura pas fallu longtemps à Quentin Huart (PS) pour saisir le problème à bras-le-corps.

"Juste le temps de potasser le Code de développement territorial et de se rendre compte qu’au sein des services administratifs, il y avait plus de dossiers de régularisation que de demandes de permis de construire pour l’extension ou la modification d’affectation de bâtiments" , tempête le premier échevin estaimpuisien.

"Pas question, dès lors, de se rendre complice de situations infractionnelles lorsqu’il s’agit, par exemple, d’ajouter une pièce à la maison, d’installer une friterie dans un débit de boissons ou de créer un gîte rural à la ferme" , rappelle-t-il, en garant de la loi.

En toute impunité

"Le problème, c’est que nombre de gens préfèrent nous mettre devant le fait accompli, pour ne pas essuyer de critiques ou de refus des services de l’urbanisme. Et puis, comme si de rien n’était, cherchent à régulariser la situation pour éviter l’ire du pouvoir communal. Mais désormais, il faut que cela cesse" , fulmine l’échevin de l’Urbanisme désormais en croisade.

CCATM en renfort

Pour arriver à ses fins, Quentin Huart veut se doter d’un arsenal législatif communal. "J’ai mandaté la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité afin de lancer une réflexion et d’établir un règlement communal, avec un cadre clair, qui ne laisse aucune place à l’arbitraire" , ajoute le pourfendeur des infractions urbanistiques, décidé à en découdre avec les contrevenants.

Et pour donner force de loi à sa campagne, l’échevin des Finances ne rechigne pas à toucher au portefeuille. "Dès à présent, il en coûte plus à un Estaimpuisien qui cherche à régulariser une situation d’infraction qu’à celui qui introduit une demande de permis préalable à tous travaux. À la campagne, le bon sens veut que l’on ne mette pas les bœufs avant la charrue" , conclut notre interlocuteur.

En guerre contre la pub

Autre dossier brûlant sur le bureau de l’échevin de l’Urbanisme. "Ma volonté de remettre bon ordre, sur le terrain, rejoint ma préoccupation de faire rentrer dans les rangs les annonceurs publicitaires. L’entité d’Estaimpuis compte, à ce jour, dix-sept panneaux installés légalement, sur les pignons de façades ou en bord de route dans les zones d’activités économiques. Et il ne faut pas s’en cacher, cet affichage rapporte 12 000 euros de taxes annuelles à la commune" , analyse pragmatiquement le grand argentier.

"Mais là où le bât blesse, c’est que dans le même temps, le long de la nationale 511, neuf panneaux sont sortis de terre, sans qu’aucun permis ne soit déposé à la maison communale" , fulmine Quentin Huart.

La société commerciale Publiroute qui a implanté, sans coup férir, ces immenses enseignes publicitaires, à la sortie de l’autoroute, ne donne aucune suite aux injonctions de la commune de régulariser la situation.

"Nous allons par conséquent faire usage de la contrainte pour récupérer, au plus vite, les 500 euros d’enregistrement de ces panneaux illicites auxquels s’ajoutera une amende transactionnelle de 100 euros par mètre carré" , commente le mandataire estaimpuisien irrité, à double titre, par la situation.

"Non seulement cette société de placement d’encarts publicitaires fait fi des procédures liées à ce type d’affichage et ne s’acquitte pas des taxes communales, mais elle pollue aussi visuellement le cadre rural de notre entité" , ajoute, pour charge, l’échevin en colère.

Quentin Huart espère d’ailleurs que la Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité, veillera à ce qu’à l’avenir ce type de placardage ne puisse plus trouver place au milieu des champs et des prairies.