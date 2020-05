"Nous voulons devenir le leader de la seconde vie des produits en Europe" © D.R. Tournai-Ath-Mouscron Interview > Mickaël Delfosse

Le grand entretien de la semaine en Wallonie Picarde: Stocklear a digitalisé les transactions d’invendus et de déstockage entre les retailers et les acheteurs professionnels. Stocklear est assurément une entreprise qui monte. En digitalisant le marché du déstockage et des invendus, la start-up a facilité la vie des retailers et des acheteurs professionnels. Derrière Stocklear, on retrouve Simon Vancoppenolle, âgé de 31 ans et originaire d’Obigies.