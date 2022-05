L'actuel site internet de la Ville de Tournai a été conçu en 2013 et mis en ligne en 2015. Après 7 années, elle a souhaité se fixer de nouveaux objectifs pour mieux répondre à l'évolution des pratiques des internautes qui ont changé considérablement ces dernières années. "Je ne vous apprends rien en vous disant que nous nous trouvons dans un monde de plus en plus connecté et que les besoins des citoyens en termes de communication digitale ne sont plus les mêmes qu’il y a 7 ans. 7 ans, sur l’échelle de l’évolution des technologies de l’informatique, c’est énorme", explique Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers.

"Je veux que l’administration communale fonctionne avec efficacité et réponde avec pertinence aux attentes des citoyens. Cela passe, entre autres, par une meilleure accessibilité aux services de l’administration pour les citoyens. Il y a les services de proximité que nous avons développés, avec notamment la réouverture du district administratif de Froidmont ainsi que le district des travaux. Parallèlement, les services peuvent également se retrouver en ligne et il était donc indispensable de développer un nouveau site internet".

La Ville de Tournai a souhaité se doter d'un site aux fonctionnalités avancées dans le but d’améliorer l’accès aux informations et aux services pour les citoyens, pour faciliter la gestion du site par le service, et pour mieux gérer la "donnée".

L'ergonomie générale de l'information présente sur le site a été repensée. Les menus ont été retravaillés en se focalisant sur ce qu’on appelle l’expérience utilisateur, c’est-à-dire sur le confort de visite des internautes et sur ce qu’ils recherchent comme information prioritaire. Par ailleurs, l'administration communale a facilité les ponts qu’il peut exister entre le site et le portail des démarches administratives en ligne : mytournai.be

Le citoyen peut aussi effectuer des recherches avec un moteur de recherche plus performant directement présent en première page du site et a, maintenant, la possibilité de s'abonner à des contenus préférentiels.

Mais la grande nouveauté est la création d'un ABC des démarches, véritable "boîte à outils" qui regroupe l'ensemble des services rendus à la population par l'administration.

Enfin, le site du CPAS et les nouveaux sites pour les musées communaux seront réalisés en mutualisant la même plateforme technique et donc les coûts. Ce qui est une excellente chose tant pour la qualité des sites créés que pour la gestion des deniers publics.