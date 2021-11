L’échevin Benjamin Robette a présenté à l’assemblée une modification budgétaire sur base des projections à la crise du Covid-19 : un subside d’équilibre exceptionnel de 20364€ au profit de la Régie communale autonome qui gère le hall sportif. Avec la baisse de fréquentation liée au Covid : "On est fort impacté. Quand on perd 1€ de droit d’accès, on perd en fait 2€ supplémentaires puisque le subside de la commune est lié au droit d’accès."