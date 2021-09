Une Française a été interpellée en flagrant délit de vente de produits stupéfiants à proximité d'une crèche communale à Tournai. La dealeuse présumée a été placée sous mandat d'arrêt et écrouée, indique mercredi le parquet de Tournai. Pour des raisons liées à l'enquête, ce dossier n'a été révélé que ce mercredi à la presse.

Le jeudi 23 septembre dernier, la sections "Stups"" du Service d'enquêtes et de recherches (SER) de la zone de police du Tournaisis a interpellé une dame en flagrant délit de vente de produits stupéfiants. Âgée de 38 ans, originaire de Roubaix en France, celle-ci s'adonnait à la vente d'héroïne et de cocaïne dans et aux abords du quartier du site de Bongnie de l'ancien hôpital militaire de Tournai. Cette nouvelle interpellation dans le milieu de la drogue a été opérée aux abords de la crèche le "Clos des Poussins", aujourd'hui installée dans ce site de Bongnie.

La suspecte été présentée devant la juge d'instruction Mme Hanton qui l'a placée sous mandat d'arrêt. Cette interpellation a permis aux enquêteurs de saisir de l'héroïne, de la cocaïne, de l'argent et un GSM. Les enquêtes se poursuivent au sein du SER de la zone de police du Tournaisis. La lutte contre les stupéfiants reste une des priorités du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police du Tournaisis.