Le célèbre festival d'Obigies revient le 12 au 15 août prochain pour quatre jours de folie. Du samedi soir, DADDY K ou encore NIKKI SANCHEZ seront de la partie pour Obigies By Night. "".

Suite aux restrictions gouvernementales, il n'y aura pas de vente de ticket aux entrées. L'achat à l'avance d'un ticket sera nécessaire pour accéder au festival, y compris pour la Descente de la Leffe. En plus de votre ticket, une preuve de vaccination ou un test négatif pourraient devoir être fourni pour accéder au site du festival.



Pour ceux et celles qui souhaitent participer à l’édition 2021 d’Obigies 15 août festival à partir du 13 août et qui doivent passer un test ( pas vacciné, vaccination incomplète,…). Un laboratoire agréé sera présent à proximité immédiate du site le vendredi 13 août de 16h à 21h et le samedi 14 août de 14h à 20h pour réaliser des tests antigéniques. Pour effectuer ce test, il faut être en possession d’un ticket d’entrée valable (à acquérir en prévente via nos sites). Un test négatif confirmé par le laboratoire permettra d’accéder au site avec votre ticket d’entrée valable.

Plus d'informations sur le site du festival.