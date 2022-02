Depuis la fin des années 1980, la cité des Hurlus ne vibre plus au rythme d’un carnaval… L’échevin Laurent Harduin souhaite relancer la tradition. Les festivités sont annoncées pour les 19 et 20 mars, le samedi pour les enfants et le dimanche pour tous les citoyens et visiteurs. "Si Omicron nous le permet, bien évidemment", insiste l’échevin en charge des Festivités locales.