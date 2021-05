Malgré la crise sanitaire, l’institut provincial d’enseignement secondaire (IPES) a souhaité participer au concours du meilleur jeune jardinier.



Six écoles de Wallonie se sont affrontées, ce jeudi 6 mai, sur la réalisation d’un aménagement complet d’un parterre. La grande nouveauté cette année était sans doute la visioconférence.



En effet, chaque équipe était filmée depuis son école et retransmise en direct sur un appel de groupe. Les équipes de chaque établissement étaient composées de trois personnes, deux sur le terrain et un réserviste. Les participants alternaient donc en fonction des heures.



“Les participants sont des élèves volontaires, il y avait un enthousiasme important de leur part. Cet événement leur permet de montrer leurs savoir-faire, c’est très valorisant pour eux. Nous sommes très contents que le concours ait pu se faire, les étudiants en avaient besoin”, a déclaré Maryse Deschamps, coach des trois participants de l’IPES Tournai.



Les participants, de 7e professionnelle, ont découvert le matin du concours, le plan précis de l’aménagement à réaliser.



Ils ont également pu ouvrir les kits afin de découvrir les matériaux avec lesquels ils allaient devoir travailler. Le jury du concours était composé de professionnels du métier, un membre était présent dans chaque école afin d’évaluer la réalisation tout au long de la journée.



“On a jugé les participants sur de nombreux aspects : les règles de sécurité, le travail d’équipe, la pose des bordures, la structure de leur terrasse, les matériaux utilisés, la reconnaissance des plantes… Ils ont dû travailler sur du bois, du béton, c’est un aménagement complet qu’ils ont dû réaliser”, affirme Raphaël Pirnay, paysagiste et membre du jury.



L’équipe arrivée en première place est celle de l’école d’horticulture de Burenville Léonard Defrance à Liège. La deuxième place a été attribuée à l’école l’IPEA de la Reid à Theux. L’IPES Tournai se classe à la troisième place.



Ces trois écoles vont donc pouvoir affronter trois autres équipes flamandes au sein d’une compétition nationale. La finale belge aura lieu les 8 et 9 novembre 2021.