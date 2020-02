Les faits de harcèlement font malheureusement régulièrement l'actualité en Belgique. La Wallonie picarde et Tournai n'y échappent évidemment pas...



"Les conséquences sont terribles pour les personnes qui le subissent, souligne Joseph Godet, coprésident de Présence et Action Culturelles (PAC) Tournai. Par ailleurs, l'entourage se retrouve bien souvent peu armé pour comprendre la détresse des proches et pouvoir les aider."



Auparavant limité à la cour de récréation, le harcèlement va désormais bien plus loin que l'école avec l'émergence des réseaux sociaux. Internet joue en effet un rôle certain dans l'amplification de ce phénomène.



"Il faut une réelle prise de conscience collective au sein de notre société. Cela passe par des mesures répressives certainement plus sévères envers les auteurs de ces faits mais aussi un travail d'information et d'éducation." Dans ce cadre, le PAC Tournai organise la projection du film Disconnect de Henry Alex Rubin. "Ce film traite du sujet des dangers d'internet et du harcèlement." Cette séance aura lieu le mardi 14 avril à 19h depuis la maison des associations de Tournai, 25 de la rue de la Wallonie.



L'entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire par mail via joseph.godet@gmail.com ou par téléphone au 0494.547.322.