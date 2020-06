Les deux complexes hôteliers sont prêts à accueillir les visiteurs. Avec des expériences uniques à découvrir.

La saison touristique reprendra donc en grande pompe ce lundi 8 juin. Tous les hôtels du royaume se préparent donc à accueillir des clients, et ce sera évidemment le cas à Pairi Daiza. “Dès ce 8 juin, et en parfait accord avec les décisions et recommandations des autorités gouvernementales, Pairi Daiza propose de découvrir ou redécouvrir ses offres exclusives de séjour en demi-pension. Des offres uniques pour une expérience inoubliable, à vivre seul, en couple, en famille, entre amis”, promet le parc zoologique.

Ce sera donc l’occasion de retrouver les chambres avec vue sur les ours et les loups dans la zone La Dernière Frontière, mais aussi les nouvelles chambres situées dans la Terre du Froid. “Avec La Dernière Frontière et désormais La Terre du Froid, Pairi Daiza Resort propose aux visiteurs de Belgique et d’ailleurs une offre de séjours encore plus large, qui répond aux attentes des hôtes les plus exigeants, poursuit la direction du parc. Cette année, ce ne sont pas moins de 100 logements (chambres d’hôtels, lodges, maisons enterrées, chambres avec vision subaquatique, etc.) qui permettront de séjourner auprès de familles d’animaux extraordinaires, chacune installée dans un environnement spacieux et fidèlement reconstitué : ours bruns et noirs, morses, loups gris, ours blancs, daims, tigres de Sibérie, otaries de Steller et, prochainement, manchots.”

Une visite immersive qui devra se faire en respectant les mesures déjà effectives dans le parc, bien entendu. “Afin de garantir un séjour en toute sécurité, des mesures supplémentaires sont appliquées par l’ensemble du personnel qui a été formé en conséquence”, assure le parc.