Le Pairi Daiza Resort passe de 50 à 100 logements. Dès l'ouverture de la saison 2020, le 21 mars prochain, il sera possible de séjourner au plus près des territoires de 9 espèces animales différentes.

Des chambres avec vue sur les tigres de Sibérie, les morses, les ours blancs et les manchots viennent s'ajouter aux logements qui donnent sur les territoires des loups, des ours bruns et noirs, des daims et des otaries de Steller. 2019 a marqué un tournant dans l'histoire du parc animalier de Brugelette.

Depuis juin, il est ainsi possible de séjourner au coeur de La Dernière Frontière, le monde consacré à la Colombie- Britannique. Cette première offre de séjours immersifs en demi-pension a emporté un franc succès. Le taux de remplissage des 50 logements disponibles a atteint 82% en 2019. L'écrasante majorité des visiteurs (95%) a opté pour un séjour de 2 jours/1 nuit.

Les résidents étaient belges à 79%, français à 16%, 3% habitaient aux Pays-Bas, 1,25% au Grand-Duché du Luxembourg. Les autres résidents étaient des citoyens allemands, britanniques, américains, canadiens, suisses, espagnols, portugais, roumains, marocains, béninois et gambiens. 9 territoires et trois niveaux de vision Avec cette nouvelle offre accessible dès le 21 mars, les résidents pourront programmer leur séjour en immersion au coeur de Pairi Daiza dans le Pairi Daiza Resort qui s'étend désormais sur La Dernière Frontière (monde de la Colombie-Britanique) ET sur La Terre du Froid (monde des pôles arctique et antarctique). Les résidents pourront composer leur séjour en choisissant les animaux qu'ils désirent observer à partir de leur logement et/ou la vue souhaitée sur le territoire de ces animaux.

Vue panoramique (une vue sur l'ensemble du territoire), vue plongeante (une vue du haut de votre chambre) ou vue en tête-à-tête (une vue directe au travers de la fenêtre de votre logement) sur, au choix, les tigres de Sibérie, les morses, les ours blancs, les manchots, les loups, les ours bruns et noirs, les daims ou les otaries de Steller. Séjours en demi-pension à tarifs inchangés A Pairi Daiza, pas de nuit sèche mais bien un séjour de minimum 2 jours et 1 nuit en demi-pension.

Les prix comprennent l'accès pour deux longues journées (une heure de plus par jour par rapport aux visiteurs d'un jour) dans le meilleur zoo d'Europe 2018 et 2019, une nuit dans un logement exceptionnel près des territoires des animaux, au coeur du parc, un repas du soir trois services, un petit déjeuner, un accès 24/24 aux deux mondes du Pairi Daiza Resort (La Dernière Frontière et La Terre du Froid, soit plus de 11 hectares), des moments privilégiés avec la faune, un accès à l'entièreté du parc une heure avant les visiteurs d'un jour, des boissons dans les logements et le parking. Ces séjours en immersion deux jours/une nuit sont disponibles à partir de 129 euros par personne, selon le type de logement choisi et son taux d'occupation), pour tout ce package. Infos et réservations : reservations.resort@pairidaiza.eu.