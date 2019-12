Le parc animalier Pairi Daiza ouvrira exceptionnellement ses portes, du 14 décembre au 5 janvier dans une ambiance de saison, festive et féérique.

A cette occasion, le public pourra faire connaissance avec les jumeaux pandas Bao Di et Bao Mei et découvrir la plus grande patinoire flottante d'Europe, installée sur le lac du parc. En 25 ans d'existence, Pairi Daiza n'avait encore jamais ouvert ses portes lors des fêtes de fin d'année. Pour la première fois donc, les visiteurs découvriront un parc ayant revêtu ses habits de fêtes avec "une pluie d'étoiles, des guirlandes scintillantes, des animaux de lumière, un sapin chatoyant et boules multicolores", la maison du Père Noël, un marché gourmand ou encore des mappings audiovisuels.

La majorité des 7.000 animaux du parc seront visibles dont les stars de l'année, les jumeaux pandas géants Bao Di et Bao Mei, nés le 8 août dernier. Ils pourront être admirés dans la grotte des pandas avec leur maman Hao Hao.

Enfin, la plus grande patinoire flottante d'Europe a été installée sur le lac de Pairi Daiza sur 1.500 m2.