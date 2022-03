C’est le second refus auquel le projet d’aménagement de parc à loups et de logements écotouristiques à la Houppe doit faire face. La SPRL Domaine du Mont de Rhodes pourrait aller en recours devant le Conseil d’État. Quatre éléments ont été mis en avant par le DNF (département nature et forêts de la Région wallonne) pour justifier le refus de la demande de permis. Des arguments qui ne tiennent pas la route selon la majorité flobecquoise qui a toujours soutenu ce projet pourtant privé.