Quand vous mettez les Rollings Stones à l’affiche d’un festival rock estival, vous êtes certain que l’événement sera sold out. Si vous voulez qu’il y ait un débat à votre conseil communal, vous mettez la société City Parking à l’ordre du jour. Succès assuré ! Et à Tournai, il y a le PTB pour mettre une pièce dans le Juke Box.

Dominique Martin est intervenue lundi soir sur le changement de sous-traitant, le cinquième (après G4S Secure, Securitas, H-Securité et Trigion) depuis la convention conclue avec la ville de Tournai, en 2014. La société T&D Security est depuis le 1er mars dernier chargée du contrôle du stationnement. À juste titre, Mme Martin se pose la question de cet impressionnant turn-over. "On s’inquiète des conditions de travail pour les travailleurs".

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois se veut rassurant. En vertu de la législation sur le travail, la société qui reprend le contrat avec City Parking doit reprendre le personnel aux mêmes conditions salariales, explique-t-il.

On a aussi appris lundi soir que les détenteurs de PIAF ne pourraient plus utiliser les petits boîtiers jaunes pour payer leur stationnement en ville. Pour rappel, ces appareils fonctionnent comme des horodateurs personnels. Lorsqu’ils ont débarqué en ville, c’était le nec plus ultra en la matière. Ils ont bien évolué, et permettent toujours aux automobilistes qui les déposent sur leur tableau de bord de payer le juste prix en ce sens que ne sont décomptées que les minutes ou heures de stationnement réellement effectuées sur des emplacements payants.

Mais aujourd’hui ces appareils sont dépassés : les smartphones deviennent la norme pour le paiement du parking. Depuis octobre 2020, la vente des appareils est suspendue ; seules les recharges sont possibles dans les bureaux de City parking. Et à partir du 1er mai 2022 il ne sera plus possible d’acheter des unités de temps.

Robert Delvigne (MR) regrette que City parking n’ait rien prévu pour indemniser les usagers dont le PIAF est mis au rancart.

On append par Jean-François Letulle (Écolo), l’échevin de la mobilité, que le fabricant des PIAF, une société israëlienne, a fait faillite il y a un peu plus de trois ans. "Le fournisseur belge a essayé tant bien que mal de continuer à offrir ses services. Il pensait que, peut-être, quelqu’un allait pouvoir prendre le relais en commercialisant ce type d’outil. Mais personne ne l’a fait parce que les smartphones se sont développés. Les smartphones ont tué le PIAF, et pas la scan car comme d’aucuns le laissent entendre". Entre trente et quarante personnes utilisent encore le PIAF (la dernière version date de 2014) aujourd’hui à Tournai.

Dominique Martin (PTB) est revenue à la charge sur l’impossibilité de payer son parking avec des pièces de monnaie. "Ce système entièrement digitalisé nous semble discriminatoire. On rend le gsm obligatoire pour régler la redevance, via sms ou application, dont chaque utilisation coûte 25 centimes supplémentaires. Ces milliers de 25 centimes vont directement dans les poches des opérateurs".

Jean-François Letulle estime que le système présente pas mal d’avantages. "On n’est plus obligé d’apposer le ticket sur le tableau de bord, qui parfois s’envole et n’est pas visible, et qui engendre du coup une redevance". Malgré le coût fixe de l’utilisation d’un smartphone et de l’application, on se rapproche beaucoup plus du juste prix, insiste M. Letulle. "Car vous arrêtez de payer à la minute près, juste au moment où vous arrêtez votre stationnement. Avant ce système, on mettait 1, 2 ou 3€ dans l’appareil sans savoir combien de temps on prendrait pour effectuer ses courses. Et finalement on payait peut-être trop, ou pas assez, avec alors la mauvaise surprise à la clé de devoir payer une redevance".

Les utilisateurs du PIAF feront remarquer que leur petit appareil était bel et bien le champion toutes catégories du "juste prix" : contrairement aux applications sur smartphones, il ne réclamait aucun frais forfaitaire lors de chaque utilisation.