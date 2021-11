L’Opération de développement rural (ODR) lancée en 2020 a déjà permis d’organiser différents moments participatifs visant à solliciter le point de vue des habitants sur le cadre de vie de leurs villages.

Des séances info, un forum ouvert, des groupes de travail thématiques organisés dans chaque district et, récemment, des rencontres auprès des Jeunes ont été réalisées. Plus de 200 habitants ont pu exprimer leurs idées de projets citoyens pour leurs villages lors de ces moments d’échanges. Parallèlement, sur la plateforme participative dédiée à ce projet, un appel à idées a été lancé et plus de 120 contributions ont été comptabilisées.

Toutes ces propositions, consultables sur la plateforme dédiée à l’opération (www.developpementrural.tournai.be) seront compilées pour ensuite être affinées et priorisées par la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Un appel à Candidature a été lancé et sera clôturé fin novembre. Il ne reste donc plus que quelques jours pour rentrer sa candidature !

Mais une CLDR, c’est quoi ? C’est une structure représentative de la population qui suit cette opération en participant à la conception des projets jusqu’à leur réalisation.

Cet appel à candidatures s’adresse donc à tout citoyen qui désire s’investir dans le cadre de vie des villages tournaisiens ! Elle se compose de 75 % de citoyens et 25 % de membres du Conseil communal et compte un maximum de 60 membres. Elle doit être représentative de la population et être idéalement composée d’un représentant par village. Cette commission joue un rôle d’information, de concertation et de relais entre la population et le pouvoir communal. Elle se réunit sur le terrain ou en soirée dans les différents villages de Tournai.

En devenant membre de la Commission, les participants pourront prioriser les projets à développer sur le territoire ! Derniers jours donc pour poser sa candidature sur la plateforme participative de la Ville avant le 30 novembre : www.developpementrural.tournai.be

Informations complémentaires au 069/33.22.37 ou developpement.rural@tournai.be