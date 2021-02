Vendredi dernier, le Premier ministre français Jean Castex prenait la parole pour annoncer les nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement français à l'issue du Conseil restreint de défense et de sécurité nationale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19.Depuis ce dimanche 31 janvier, toute entrée et sortie du territoire français depuis ou pour un pays situé en dehors de l'Union européenne sont interdites, sauf motif impérieux. Pour les résidents européens, il est toujours possible de se rendre en France. Cependant, il est désormais impératif de pouvoir présenter un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures.Cette dernière mesure n'est cependant pas valable pour les travailleurs frontaliers. Bonne nouvelle, elle ne s'applique pas non plus aux résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 kilomètres autour de leur domicile."Les déplacements doivent concerner des motifs d'ordre professionnel, médical ou familial", détaille Loïc Delhuvenne, président de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai qui rappelle encore que tout déplacement nécessite une attestation que l'on peut retrouver sur le site internet info-coronavirus.be