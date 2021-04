Pas d'éclaircie en vue pour l'avenir de l'église Sainte-Marie-Madeleine à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Le député Laurent Agache s'est demandé si l'église ne pourrait pas accueillir les caveaux tournaisiens, la ministre De Bue explique que c'est actuellement inenvisageable.



Voilà maintenant plusieurs dizaines d'années que l'église Sainte-Marie-Madeleine à Tournai, édifiée en 1252, ne sert plus au culte. Désacralisée, elle est depuis laissée à l'abandon et est propriété depuis le début des années 2000 de l'AWaP, l'Agence wallonne du Patrimoine.



Dernièrement, le député wallon Laurent Agache (Écolo) a justement interpellé la ministre du Patrimoine Valérie De Bue quant à l'avenir de cet édifice. "Depuis de nombreuses années, son état se détériore. L'AWaP réalise régulièrement des travaux pour éviter que des parties du monument ne s'effondrent. Une des dernières interventions consistait en la protection du clocher par des bâches cerclées. Malheureusement ces protections provisoires ne résistent pas longtemps aux assauts des vents et pluies, et partent en lambeaux, menaçant les riverains."



Laurent Agache souhaitait dès lors savoir quelles mesures étaient mises en place par la ministre avec l'AWaP pour sécuriser l'édifice et protéger les riverains. "Quelle est la vision politique pour l'avenir de ce bel édifice, malheureusement en perdition depuis de trop nombreuses années ? Plusieurs projets de valorisation et rénovation du site ont été envisagés dans le passé, mais aucun n'a jamais abouti. Quels sont les obstacles qui empêchent de concrétiser des projets de restauration et de nouvelles affectations de ce site ? D'autres projets sont-ils actuellement à l'étude ?"



Le député wallon se demandait encore s'il ne serait pas possible de profiter du fait que les caveaux tournaisiens du XIIIe siècle, actuellement mis en dépôt aux Casemates de Mons, devront prochainement quitter ce lieu, pour envisager un projet de restauration de cette église qui pourrait accueillir ces caveaux.