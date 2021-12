Les chaufferettes, ces chauffages de terrasses qui permettent aux clients de prendre un verre voire de manger dehors malgré les températures automnales ou hivernales, ont suscité un débat lors du dernier conseil communal de Tournai.

L’occupation du domaine public par une terrasse est soumise au Règlement général de police. En 2020, des dérogations adoptées par l’autorité communale avaient permis au secteur d’utiliser des appareils de chauffage extérieurs sur les terrasses en hiver. "Cette mesure avait été fortement appréciée. Mais la crise sanitaire est loin d’être terminée. La récente obligation de présentation du CST a déjà de lourdes conséquences en termes de fréquentation et de perte du chiffre d’affaires des cafetiers et restaurateurs. Cette autorisation de chauffage serait cet hiver encore un plus non négligeable pour eux. N’est-il pas enfin grand temps de légiférer et d’entrer un point dans le règlement communal au lieu de reprendre ce point et de le remettre sur la table chaque hiver?", demande Jean-Michel Van de Cauter.