Pas de nouvelles terres agricoles sacrifiées à Estaimpuis Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Le Premier échevin, Quentin Huart, a tenu à clarifier les choses concernant la future zone créée entre Saint-Léger, Pecq et Dottignies.



Lors du dernier conseil communal, la question des zones d’activités économiques et notamment la future zone créée entre Saint-Léger, Pecq et Dottignies a été mise sur la table.



Un sujet important vu le caractère rural que revêt notamment la commune d’Estaimpuis avec son canal à proximité de la future zone économique !



Lors de son intervention, le Premier échevin en charge de l’aménagement du territoire et de l’Agriculture a clarifié les choses.