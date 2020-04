Pas de Tournai-les-Bains en 2020 © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Suite aux mesures gouvernementales, l'édition de 2020 de l'événement estival organisé par l'asbl Carnaval de Tournai ne pourra pas avoir lieu.

Si le carnaval de Tournai a pu bénéficier d'un changement de dates, cela ne sera malheureusement pas le cas de l'événement estival de l'asbl Carnaval de Tournai, Tournai-les-Bains.



L'édition 2020 est ainsi annulée, aucun événement de masse ne pouvant se tenir jusqu'au 31 août prochain.



"Toute l'équipe de l'asbl adresse ses encouragements et ses remerciements à tous ceux qui par leur activité sont en premières lignes afin de rendre ce confinement supportable, souligne les organisateurs. Merci d'assurer notre sécurité, de prendre soin de nous, de garder notre ville belle et propre et de nous permettre de maintenir un quotidien acceptable en ces temps de crise."



Face à cette situation, les organisateurs ont une pensée particulière pour ses partenaires de l'Horeca et de l'événementiel.