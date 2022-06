À la fin de semaine dernière et durant le récent week-end, des vols et tentatives de vol ont été commis dans diverses habitations de Chièvres, au niveau des rues de Leuze, Gad Bourgeois, de Saint-Ghislain et du Bois de Lens, ainsi qu’à Vaudignies dans la rue Raoul Gossuin. La cellule de Partenariat local de Prévention (PLP) signale que des images caméra montrent deux individus, vêtus de tee-shirts clairs et de pantalons foncés. Ces personnes ont également été aperçues à certains endroits munies de lampes de poche. L’argent semble être le mobile principal de ces intrusions.

Le PLP chiévrois invite les citoyens à être particulièrement attentifs et à prendre note de tous les agissements paraissant suspects. Le relevé des numéros d’immatriculation, la description d’un véhicule ou des personnes au comportement inquiétant, voire la production de photographie même partielle, représentent des éléments précieux pour aider à l’identification et la recherche des auteurs de ces méfaits. Toute information est à communiquer au plus vite auprès des services de la police de proximité de la zone Sylle et Dendre. La police invite à rester particulièrement vigilants et à ne pas hésiter à former le 101 en cas d’agissement suspect.